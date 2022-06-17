Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü

Meksika’nın Ciudad Juarez kentindeki Denny’s restoranında düzenlenen doğum günü partisine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’nın Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde bulunan Denny’s restoranına yerel saatle 11.10’da silahlı saldırı düzenlendi. Restoranda doğum günü partisi yapıldığı esnada gerçekleştirilen silahlı saldırıda, içeriye girerek etrafa ateş açan 2 saldırgan 4 kişiyi öldürdü. Ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye sevk edildi. Görgü tanıkları, 2 saldırganın olay yerine 3 araç konvoyu ile geldiğini söyledi. Polis, araçların tespit edildiğini ve sahiplerinin arandığını duyurdu.