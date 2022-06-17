banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı

Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü

Meksika’nın Ciudad Juarez kentindeki Denny’s restoranında düzenlenen doğum günü partisine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 17.06.2022, 11:10
Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü

Meksika’nın Ciudad Juarez kentindeki Denny’s restoranında düzenlenen doğum günü partisine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’nın Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde bulunan Denny’s restoranına yerel saatle 11.10’da silahlı saldırı düzenlendi. Restoranda doğum günü partisi yapıldığı esnada gerçekleştirilen silahlı saldırıda, içeriye girerek etrafa ateş açan 2 saldırgan 4 kişiyi öldürdü. Ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye sevk edildi. Görgü tanıkları, 2 saldırganın olay yerine 3 araç konvoyu ile geldiğini söyledi. Polis, araçların tespit edildiğini ve sahiplerinin arandığını duyurdu.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu