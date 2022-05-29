banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi
Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi
Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti

Meksika’da çöp alanında yangın

Meksika’nın Chimalhuacan kentinde çöp döküm alanında çıkan yangın çevrede yaşayan vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Asayiş 29.05.2022, 23:58
Meksika’da çöp alanında yangın

Meksika’nın Chimalhuacan kentinde çöp döküm alanında çıkan yangın çevrede yaşayan vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Meksika’nın Chimalhuacan kentinde çöplerin boşaltıldığı arazide yangın çıktı. Kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgede yaşayan vatandaşlar evlerini terk etti.

Chimalhuacan Belediye Başkanı Xochitl Flores Jimenez yangının ardından yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 15 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildiğini ancak henüz söndürülemediğini belirtti. Yetkililer kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangının çöplüğün iç katmanlarında devam ettiğini açıklarken, bir hafta içerisinde tamamen söndürüleceğini bildirdi.

Can kaybının yaşanmadığı olay çevrede yaşayanlarda paniğe yol açarken, yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Yorumlar (0)
24°
hafif yağmur