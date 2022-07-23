Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı

Meksika’da sokakta yapılan bir boğa güreşi etkinliğinde 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Meksika’nın Veracruz eyaletindeki Xico şehrinde geleneksel olarak düzenlenen Xiqueada Festivali sırasında boğaların sokaklara salınmasıyla yapılan boğa güreşinde 2’si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan durumu hafif olanların ayakta tedavi edildiği, diğerlerinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Katılımcıların Xico şehri sokaklarına salınan 18 boğa ile şiddet uygulamadan güreşmesi şeklinde yapılan etkinlik sırasında 17 ambulansın meydana gelebilecek yaralanmalar için hazır bulunduğu bildirildi.

Yerel yöneticiler küresel Covid-19 salgını sebebiyle iki yıl ara verildikten sonra bu yıl tekrar yapılan Xiqueada Festivalinin 45 yıldır geleneksel olarak düzenlendiğini belirtiyor. Boğa etkinliklerinin yanı sıra tiyatro ve dans gösterilerinin de gerçekleştirildiği festivale bu yıl 20 binden fazla kişinin katıldığı ve bunun şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğu bildiriliyor. Festival organizatörleri güreşlerin boğaların haklarına saygı duyularak yapıldığını ifade etse de hayvan hakları savunucuları insanlara ve hayvanlara yönelik şiddetin gerçekleştiği bu etkinliğe karşı çıkıyor.