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Meksika’da bir taksici 3 yaşındaki çocuğu metrelerce sürükledi

Meksika’da aşırı hızlı giden bir taksicinin metrelerce sürüklediği 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 15.10.2021, 22:17
Meksika’da bir taksici 3 yaşındaki çocuğu metrelerce sürükledi

Meksika’da aşırı hızlı giden bir taksicinin metrelerce sürüklediği 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Meksika’nın Quintana Roo eyaletindeki Chetumal şehrinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki bir çocuk aşırı hız kurbanı oldu. Olay, 3 çocuklu bir annenin yolun karşısına geçmek için beklerken çocuklardan birinin gelen taksiyi fark etmeden yola çıkması sonucu meydana geldi. Taksici, 3 yaşındaki çocuğa çarptığı halde yoluna devam etti. Taksinin altında metrelerce sürüklenen çocuk olay yerinde bulunan bir kamyonetle hastaneye götürüldü. Küçük çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay yerinden hızla uzaklaşan taksici özel bir mülkte aracını park ederek saklandı, ancak çevredeki bir motosikletlinin ihbarıyla polis ekipleri taksicinin yerini tespit etti. Polis, taksicinin herhangi bir zorluk çıkarmadan teslim olduğunu açıkladı.

Trajik olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hızla gelen taksinin çocuğa çarptığı halde yavaşlamaksızın yoluna devam ettiği görüldü. Anne, diğer çocuklarını kaldırıma bırakarak, kaza yapan çocuğunu kurtarmaya çalışırken, kaldırımdaki çocuklara çevredeki bir kadının göz kulak olduğu anlar da kameralara yansıdı.

Quintana Roo eyaleti başsavcılığı, taksici hakkında araçla ölüme neden olmak suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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