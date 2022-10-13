Meksika’da anne ve oğlunu öldüren katile 100 yıl hapis

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde 19 yaşındaki bir kadını ve 4 aylık oğlunu öldüren katil 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde 2 yıl önce yaşanan kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu. Tamaulipas Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sanık Alvaro T.’nin 19 yaşındaki Ana Lucia’yı ve 4 aylık bebeğini öldürmekten suçlu olduğuna karar verildiği bildirildi. Başsavcılık, sanığın kadın cinayetinden 50 ve bebek cinayetinden de 50 olmak üzere toplam 100 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

Öte yandan, katilin, genç kadınla duygusal bir ilişki içerisinde olduğu öğrenildi.

Tamaulipas eyaletinin Villigran şehrinde 27 Ekim 2019’da gerçekleşen cinayetten bir gün önce Ana Lucia ve 4 aylık oğlunun kaçırıldığı polise bildirilmiş, güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucunda 31 Ekim 2019’da genç kadın ve çocuğunun cesedi bulunmuştu. Güvenlik güçleri olay üzerine genç kadınla duygusal bağı bulunduğu bilinen Alvaro T.’yi şüpheli bularak tutuklamıştı.