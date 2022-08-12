Meksika’da alkollü sürücü polisleri ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

Meksika’da alkollü sürücünün yol kenarındaki polislere çarptığı feci kazada 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de, alkollü sürücü ve arkadaşının bulunduğu araç trafik denetimi için yol kenarında bulunan 4 polise çarptı. Şehir kamerası tarafından kaydedilen olayda, hızla gelen araç polislere çarparak birkaçını hava savurdu. Kaza sonrası polislerden biri hayatını kaybederken, diğer 3’ü ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisleri hastaneye sevk etti. Yaralı polislerin vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu fakat durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Operasyon sonrası yakalandılar

Olaydan sonra kaçan araçta bulunan biri şoför olmak üzere 2 kişi yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yetkililer olayın sorumlusu olan gençlerin alkollü olduklarını bildirdi.