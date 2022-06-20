Meksika’da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı

Meksika’da alkollü otobüs şoförünün karşı şeride geçerek araçlara, kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Meksika’nın Puebla şehrinde alkollü olduğu belirtilen bir otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otobüsün karşı yönden gelen iki araca, ardından kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 2’si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk

müdahaleyi yaparken, durumu ağır olduğu belirlenen 2 kişinin ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Puebla Trafik Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapılan alkol testi sonucunda toplu taşıma otobüsünü kullanan 31 yaşındaki Carlos adlı şoförün alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine otobüs şoförü, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün kırmızı ışıkta geçtiğini ve önünde fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını, bu yüzden de karşı şeride geçtiğini ifade etti.