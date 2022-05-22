Meksika’da ahşap deposunda yangın

Meksika’da bir ahşap deposunda çıkan yangının ardından bölgede oturan 500 kişi tahliye edildi.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir ahşap palet deposunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının kontrolden çıkmasının ardından kısa sürede büyüyen alevler 10 metre yüksekliğe ulaştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, alevler 3 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi. Çevrede oturan 500 kişi güvenlik amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.