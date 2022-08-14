Meksika’da 688 düzensiz göçmen yakalandı

Meksika’da bir otele ve otobüse yapılan iki ayrı baskında 688 düzensiz göçmen yakalandı.

Meksika’da düzensiz göç ile mücadele devam ediyor. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Puebla eyaletinde Meksika ordusu, Ulusal Muhafızlar ve eyalet polisiyle koordineli olarak yapılan iki ayrı operasyonda 688 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. İlk operasyonda bir otoyolun kenarında bulunan otele yapılan baskın sonucu içeride gizlenen 567 düzensiz göçmenin tespit edildiği bildirilirken, diğer operasyonda ise 121 göçmen bir otobüste seyahat ederken yakalandı. Yakalanan göçmenlerin arasında 150 çocuğun bulunduğu bildirildi.

Her iki olayda yakalanan toplam 688 göçmenin büyük çoğunluğunun Guatemala uyruklu olduğu, diğerlerinin ise Honduras, Nikaragua, El Salvador, Küba ve Ekvador’dan geldiği aktarıldı.

Yetkililer, göçmenlerin arasında bulunan refakatçisiz çocukların sosyal hizmetlerin koruması altına alındığını belirtirken, diğer göçmenlerin ise yasal işlemlerinin yapılması için Ulusal Göç Enstitüsü ofisine gönderildiğini bildirdi.

Beş Meksikalı gözaltına alındı

İlk operasyonda otoyolun kenarındaki otelde bulunan 4 Meksikalı ile ikinci operasyondaki otobüsün şoförü, insan kaçakçılığı suçuyla eyalet polisi tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.