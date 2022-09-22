Meksika’da 6.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşti: 2 ölü

Meksika’nın Michoacan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve başkent Mexico City’de de hissedilen depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika’nın Michoacan eyaletinde meydana gelen ve Mexico City’de de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum’un raporuna göre Mexico City’de ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. Michoacan, Colima ve Jalisco’daki merkez üssü bölgesinde ise olumsuz durum yok" ifadelerini kullandı.

Deprem alarmı çalmıştı

24.1 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, başkent Mexico City’de deprem alarmı çalmıştı.

Öte yandan Meksika’da Pazartesi günü kaydedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde de 2 kişi hayatını kaybetmişti.