Meksika’da 6.8 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın Michoacan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, Meksika’nın Michoacan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. 24.1 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Deprem, başkent Mexico City’de de hissedildi. Kent sakinleri, deprem alarmı çalarken kendilerini dışarı attı. Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise yerel saatle 01.16 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.9 olarak açıkladı.

Öte yandan Meksika’da Pazartesi günü kaydedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetmişti.