Meksika’da 600’den fazla göçmen gözaltına alındı

Meksika’da ABD sınırından kaçak olarak geçmek üzere olan en az 600 Orta Amerikalı göçmen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde ABD’ye kaçak olarak geçmek üzere soğutma konteynerleri içerisinde yolculuk yapan en az 600 Orta Amerikalı göçmen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Texas eyaleti ile sınır komşusu olan Tamaulipas eyaletinde dün gece güvenlik güçlerinin rutin kontrol amacıyla üç tırı durdurduğu ifade edildi. Görevliler sürücülerden arama yapmak için araçlardan inmesini istediği sırada sürücülerin araçtan inerek kaçmaya başladıkları aktarılan açıklamada, 3 tırın her birinde ikişer tane olmak üzere toplamda 6 soğutma konteynerinde en az 600 Orta Amerikalı göçmenin yakalandığı ifade edildi.

Konteynerler içinde başsavcılığa götürüldüler

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan göçmenlerin çoğunun Honduras, Salvador ve Guatemala vatandaşı oldukları bildirildi. Güvenlik güçleri, göçmenleri Meksika’da yasal olarak bulunduklarını doğrulamaları için aynı konteynerler içinde tırlar ile başsavcılık ofisine nakletti.

Yetkililer, göçmenlerin Texas eyaletindeki Del Rio şehrindeki sınır kapısından ABD’ye geçmek için yola çıktıklarını ifade etti.