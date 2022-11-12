Meksika’da 3 kişi öldürüldü, çok sayıda araç ateşe verildi

Meksika’da silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda araç ateşe verilirken, 3 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’nın Guanajuato eyaletinin Celaya şehrinde meydana gelen olaylarda silahlı kişiler, şehrin birçok noktasında saldırı düzenledi. Silahlı kişiler çok sayıda aracı ateşe vererek şehirdeki yolları trafiğe kapatırken, 1’i polis 3 kişiyi de öldürdü. Olayların ilk olarak polis ekiplerine ateş açılmasıyla başladığı bildirildi. Silahlı 3 kişinin açtığı ateşte 1 polis memuru hayatını kaybederken, saldırganların diğer polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Şehrin farklı noktalarında silahlı eylemlere ve araç yakmaya devam eden kartel elemanlarının bir araca açtığı ateş sonucu bir kadın hayatını kaybederken, bir şoför ise otobüsünün kartel tarafından yakılmasına karşı çıktığı için vurularak öldürüldü. Celaya Şehri Vatandaş Güvenlik Sekreterliği, olayların ardından federal ve yerel güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını açıkladı ve yakılan araçlara şehir itfaiyesinin müdahale ettiğini ve yolların ulaşıma tekrar açıldığını duyurdu.

Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Rodriguez Vallejo ise yaptığı açıklamada, olayların sorumlusu olarak eyaletteki kartelleri göstererek, operasyonların sürdüğünü ve şimdiye kadar 7 suçlunun tutuklandığını bildirdi. Tutukluların çoğunlukla gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Vali Rodriguez Vallejo, bazılarının 18 yaşın altında olduğunu ifade etti.