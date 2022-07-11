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Meksika’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Asayiş 11.07.2022, 17:29
Meksika’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletindeki Mina şehrinde meydana gelen kazada karşı yönlerden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Mina şehri sivil savunma yetkilileri, olayda 1’i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 11 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazanın nedeni ile ilgili açıklama yapılmadı.

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