Meksika’da 17 katlı binada yangın: 150 kişi tahliye edildi

Meksika’da 17 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden olurken, binadaki 150 kişi tahliye edildi.

Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Roma Mahallesi’nde bulunan 17 katlı binada yangın çıktı. Mexico City itfaiyesine bağlı ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale ederken, binada bulunan 150 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınırken, binanın 10 ve 11’inci katında yer alan iki dairenin tamamen yandığı bildirildi. Yetkililer, yangının henüz belirlenemeyen bir sebeple binanın 10’uncu katında çıktığını açıklarken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını ifade etti.

Kanada Binası olarak adlandırılan ve asimetrik tasarıma sahip olan binanın 17 katlı ve 56 metre yüksekliğinde olduğu ve içerisinde çoğunlukla ofis olarak kullanılan 420 dairenin yer aldığı aktarıldı.