Meksika’da 12 araç birbirine girdi: 13 yaralı

Meksika’nın başkenti Mexico City yakınlarında 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Meksika’nın başkenti Mexico City ile Querétaro şehirleri arasındaki otoyolun Hidalgo eyaleti sınırları içerisindeki bölümünde 5’i tır olmak üzere 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 8’i ağır toplam 13 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen Meksika Federal Yollar ve Köprüler (Capufe) ekipleri kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlattı.

Kaza nedeniyle karayolunun Mexico City yönü saatlerce ulaşıma kapalı kaldı. Kazanın nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturma başlatıldı.