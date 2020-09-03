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Meksika donanmasından tekneye nefes kesen uyuşturucu operasyonu
MEKSİKA DONANMASININ, DENİZDE TEKNEYE DÜZENLEDİĞİ NEFES KESEN OPERASYONDA 2.9 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 03.09.2020, 11:40
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Meksika donanmasının, denizde tekneye düzenlediği nefes kesen operasyonda 2.9 ton kokain ele geçirildi.
Meksika donanması, uyuşturucu ile mücadele kapsamında nefes kesen bir operasyona imza attı. Meksika açıklarında bir tekneye operasyon düzenlendi. Helikopterden tekneye inen askerler, gemide bulunan 2.9 ton kokaine el koydu. Donanma tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Karayip Denizi kıyısında bulunan Mahahual kenti açıklarında gerçekleştirilen operasyon sırasında 3 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.
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