Meksika açıklarındaki depremde 1 kişi öldü

Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika’da yerel saatle 13.05 sıralarında Michoacan eyaleti açıklarındaki Büyük Okyanus’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Colima eyaletine bağlı Manzanillo’daki bir alışveriş merkezinde duvarın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Obrador’un depremden en çok etkilenen eyaletlerin valileriyle, özellikle Colima ve Michoacan’daki yetkililerle temas halinde olduğu belirtildi.

Deprem, ülke genelinde düzenlenen Ulusal Deprem Tatbikatı’ndan yaklaşık 45 dakika sonra meydana gelmiş, başkent Mexico City’de de güçlü bir sarsıntı hissedilirken, deprem alarmları devreye girmişti.