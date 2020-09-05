Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönerek kurşuna tuttular:3 yaralı
FATİH’TE BİR MÜZİKHOLDE MEKAN SAHİBİYLE TARTIŞAN 3 KİŞİ, MEKANDAN AYRILARAK SİLAHLARLA GERİ DÖNDÜLER. MEKAN SAHİPLERİYLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİREN 3 ŞAHIS YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILIRKEN MEKAN SAHİPLERİ GÖZ ALTINA ALINDI. OLAY, SAAT 06:00 SIRALARINDA FATİH AKSARAY MAHALLESİ YENİKAPI KUMSALI SOKAĞI'NDA BULUNAN BİR MÜZİKHOLDE YAŞANDI.İDDİAYA GÖRE, EĞLENCE AMACIYLA MÜZİKHOLDE BULUNAN 3 ŞAHIS, MEKAN SAHİPLERİYLE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE KAVGA EDEREK MEKANDAN AYRILDI. BİR SÜRE SONRA SİLAHLARLA GERİ DÖNEN 3 ŞAHIS VE MEKAN SAHİPLERİ ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI. YAŞANAN ÇATIŞMADA MEKANI BASAN 3 ŞAHIS SİLAHLA YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ YARALILARI HASTANEYE KALDIRIRKEN POLİS EKİPLERİ KAVGAYA KARIŞAN MEKAN SAHİPLERİNİ GÖZALTINA ALDI. OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ YERE SAÇILAN SİLAH KOVANLARI ÜZERİNDE İNCELEME YAPARKEN OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
Fatih’te bir müzikholde mekan sahibiyle tartışan 3 kişi, mekandan ayrılarak silahlarla geri döndüler. Mekan sahipleriyle silahlı çatışmaya giren 3 şahıs yaralanarak hastaneye kaldırılırken mekan sahipleri gözaltına alındı.
Olay, saat 06:00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokağı’nda bulunan bir müzikholde yaşandı.İddiaya göre, eğlence amacıyla müzikholde bulunan 3 şahıs, mekan sahipleriyle henüz bilinmeyen bir sebeple kavga ederek mekandan ayrıldı. Bir süre sonra silahlarla geri dönen 3 şahıs ve mekan sahipleri arasında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada mekanı basan 3 şahıs silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kavgaya karışan mekan sahiplerini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yere saçılan silah kovanları üzerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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