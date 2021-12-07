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Mehmetçik’ten yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlara yardım
Mehmetçik, Marmaris bölgesinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşların yardımına koştu.
Asayiş 07.12.2021, 21:24
Mehmetçik, Marmaris bölgesinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşların yardımına koştu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda görevli personelimiz, Marmaris bölgesinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlarımıza yardım etti" dedi.