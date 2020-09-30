Mehmetçik’ten Pençe-Kaplan’da PKK’ya bir darbe daha
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA MEHMETÇİK TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SIĞINAK VE MAĞARALARDA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AİT SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda tespit edilen sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini ve ele geçirilen malzemelerin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini, Mehmetçiklerin tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiğini açıkladı. Mehmetçikler tarafından bulunan sığınak ve mağaraların içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile METİ Timleri tarafından imha edildiği kaydedildi. Söz konusu arama-tarama faaliyetleri sonucunda 3 adet Biksi makinalı tüfek, 1 adet lançer, 1 adet el bombası, 1 adet mayın, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 11 adet havan mühimmatı, 144 adet Doçka mühimmatı, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet Biksi namlusu, 192 adet Biksi mühimmatı, 256 Adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek fişeği, 7 adet havan tapası, 60 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
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