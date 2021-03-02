Mehmetçikten Hakkari’deki ilkokul öğrencilerine ziyaret

Hakkari’de bulunan 3. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki askerler, ilkokul öğrencilerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette miniklere asker abileri ve ablaları hediye dağıttı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “3. Piyade Tümen Komutanlığımızda görevli personelimiz, Hakkâri Derecik’te bulunan Öntepe İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Minik öğrencilerimiz asker abi ve ablalarıyla güzel bir gün geçirdi” denildi.