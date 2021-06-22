banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilere insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Asayiş 22.06.2021, 08:50
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilere insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimize insani yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Annasan köyünde yiyecek ve giyecek yardımlarının yanı sıra sağlık taraması yapıldı" denildi.
banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493