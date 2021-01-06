Mehmetçikler düğüne gider gibi Rasulayn’a gitti

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığında görevli 258 Mehmetçik, Suriye görevi için düğüne gider gibi Rasulayn’a doğru yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır’dan 258 Mehmetçik Suriye’nin Rasulayn kentine doğru yola çıktı. Mehmetçiklerin gidişi öncesi Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda komando andı okundu. Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı 2’nci jandarma komando taburu, Suriye Rasulayn’da görevli 1’inci taburla görev değişimi yapmak üzere yola çıktı. Uğurlama törenine Silvan Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Fatih Yılmaz ve aileler katıldı.

Programda konuşan Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, ülkenin bekasına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak için Rasulayn görevini yerine getirme sırasının onlarda olduğunu söyledi. Albay Yılmaz, "Asil Türk milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığımızın sonsuz desteklerinin her daim yanınızda olduğunu unutmayın. Edindiğiniz tecrübe ve silah arkadaşınıza güveniniz tam olsun. Verilen emir ve talimatların dışına asla çıkmayın. Önce emniyet sonra harekat prensibinden asla ödün vermeyin. Görevinizi layıkıyla ve başarıyla yerine getireceğinize güvenimiz tamdır. Aileleriniz bize emanettir. Gözünüz asla arkada kalmasın. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diler hayatta olan gazilerimize şifalar dilerim. Yolunuz açık kazasız mübarek, kılıcınız keskin olsun" dedi.

Uzman Çavuş Ömer Faruk Demirci, bu gururu ailelerine yaşattıkları için devlete ve Jandarma Genel Komutanlığına çok teşekkür ettiğini ifade etti. Uzman Çavuş Demirci, "Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü birileri bedelini ödediği içindir. Bizler bedel ödeyenleriz. Bedel ödemeye gidiyoruz. Selam olsun bedel ödeyenlere" diye konuştu.

Asker babası İsmail Deniz ise, "Önce Allah’a onları emanet ediyoruz. İnşallah gittikleri gibi geri dönerler. Bu vatana herkes hizmet etmek zorunda. Allah’ın izniyle başarıyla geri döneceklerdir" şeklinde konuştu.

Törenin ardından askerler aileleriyle kucaklaşıp dualarla uğurlandı.