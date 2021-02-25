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Mehmetçik zorlu kış şartlarında Teröristle Mücadele Harekatına devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) zorlu kış şartlarında Teröristle Mücadele Harekatından fotoğraf kareleri paylaştı.
Asayiş 25.02.2021, 18:04
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) zorlu kış şartlarında Teröristle Mücadele Harekatından fotoğraf kareleri paylaştı.MSB’nin twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ardahan’da bulunan 25. Hudut Tugay Komutanlığınca, arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen Teröristle Mücadele Harekatından kareler” denildi.