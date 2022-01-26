Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD ve müttefiklerinin endişelerini Rusya’ya yazılı olarak ilettik. Rusya’ya cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Mehmetçik, zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ettiğini belirtti.
Asayiş 26.01.2022, 20:41
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Mehmetçik, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor. Var olsun yiğitlerimiz” ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, kardan iglolar oluşturarak vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin vidosunu paylaştı.