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Mehmetçik yardımları vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin köy köy dolaşarak yardım malzemelerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Asayiş 14.02.2023, 17:07
Mehmetçik yardımları vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin köy köy dolaşarak yardım malzemelerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB’den yapılan paylaşımda, "Mehmetçik köy köy dolaşmaya, hızlı bir şekilde milletimizin bölgeye gönderdiği yardımları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor" denildi.

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