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Mehmetçik, yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremden etkilenen vatandaşlar için Mehmetçiğin yardım malzemelerini bölgeye ulaştırıldığını bildirdi.
Asayiş 17.02.2023, 16:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremden etkilenen vatandaşlar için Mehmetçiğin yardım malzemelerini bölgeye ulaştırıldığını bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, depremi yaşayan illerimizde vatandaşlarımızın yardımına koşmaya, yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor" denildi.