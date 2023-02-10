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Mehmetçik yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

Asayiş 10.02.2023, 10:18
Mehmetçik yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Mehmetçik, yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmaya ve dağıtımını yapmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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