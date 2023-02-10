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Yakınları göçük altında olan kadın depremzedelere bir nebze yardımcı olabilmek için canla başla çalışıyor
Mehmetçik yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.
Asayiş 10.02.2023, 10:18
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Mehmetçik, yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmaya ve dağıtımını yapmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.