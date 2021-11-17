Mehmetçik yaralı vatandaşı askeri helikopter ile hastaneye tahliye etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki yaralı vatandaşın askeri helikopter ile hastaneye tahliye edildiğini açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde yaşayan 5 kişilik bir aile, ormanlık alanda traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızı olay yerine ulaşan 2’nci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı personelimiz kurtardı. Mehmetçiklerimiz tarafından Kale Tepe Üs Bölgesi’ndeki helikopter pistine taşınan yaralı vatandaşlarımız, doktor muayenesini müteakip helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne tahliye edildi" denildi. Paylaşımda yaralı vatandaşın askeri helikopter ile taşınmasına yer verildi.