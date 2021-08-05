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Mehmetçik, yangın alanlarına müdahaleye ve vatandaşlara yardıma devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, Datça’daki birliklerde görevli Mehmetçik’in Marmaris bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Asayiş 05.08.2021, 13:59
Mehmetçik, yangın alanlarına müdahaleye ve vatandaşlara yardıma devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, Datça’daki birliklerde görevli Mehmetçik’in Marmaris bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Datça’daki birliklerimizde görevli Mehmetçik, Marmaris bölgesinde yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca bölgede sağlık, giyim ve gıda malzemesi yardımları yapılıyor. Personelimizin sağlık çalışanı eşleri de acil tıbbi malzemeler hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için devletimizin ilgili kurumlarına teslim etti" ifadeleri kullanıldı.
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