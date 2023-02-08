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Mehmetçik seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikalde
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıklarının deprem bölgesine seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladıklarını duyurdu.
Asayiş 08.02.2023, 12:52
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıklarının deprem bölgesine seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladıklarını duyurdu.
Afet bölgesinde yemek ve enerji ihtiyacının karşılanması üzerine 5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıkları (54’üncü Mknz. P. Tug. K.lığı, 55’inci Mknz.P. Tug.K.lığı, 65’inci Mknz.P.Tug.K.lığı ve 3’üncü Zh.Tug.K.lığı) harekete geçti. MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mehmetçik mutfak, fırın, jeneratörler, soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladığına yer verdi.