Mehmetçik, Marmaris’te yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’te devam eden yangını söndürme çalışmalarına Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki Mehmetçiğinde yangın söndürme araçları ile bölgede aralıksız görev yapıtlığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris’te devam eden yangını söndürmek için devletimizin diğer kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz de beraberindeki yangın söndürme araçları ile bölgede aralıksız görev yapıyor” dedi.

Bakanlık, söndürme çalışmalarının görüntüsünü de paylaştı. (ME