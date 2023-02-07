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Mehmetçik, Malatya’daki enkazda arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Malatya’daki enkazda arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini açıkladı.
Asayiş 07.02.2023, 18:28
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Malatya’daki enkazda arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini açıkladı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İnsani Yardım Tugayı, Malatya’daki enkazda arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.