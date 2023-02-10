Son Dakika
Mehmetçik Kahramanmaraş’ta 500 çadır kurulumunu daha tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Kahramanmaraş’ta Çotur Stadı’nda 500 çadır kurulumunu daha tamamladığını belirtti.
Asayiş 10.02.2023, 18:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Kahramanmaraş’ta Çotur Stadı’nda 500 çadır kurulumunu daha tamamladığını belirtti.
MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz, Kahramanmaraş Saim Çotur Stadı’nda 500 çadır kurulumunu daha tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sundu” denildi.