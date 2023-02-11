Mehmetçik havadan köylere yardım ulaştırıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Mehmetçik karadan ulaşımın mümkün olmayan köylere helikopterlerle yardım ulaştırıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor" denildi.