Mehmetçik Hatay’da asayiş faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay’da asayiş faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay’ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.