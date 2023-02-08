Mehmetçik Hatay Kırıkhan’da bir kadını enkazdan sağ olarak çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5’inci Kolordu Komutanlığı’na bağlı askerlerin Hatay Kırıkhan’da bir kadın vatandaşın sağ olarak çıkardığını duyurdu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kadın enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5’inci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğü’nün enkaz altındaki vatandaşın arama-kurtarma anına ait görüntülere yer verdi.