Mehmetçik göz açtırmıyor: “Teröristlere ait 30 hedefe 100 civarında cezalandırma atışı yapıldı”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklarken, söz konusu teröristlerin 30 hedefe yönelik yapılan 100 civarında cezalandırma atışı sonucunda öldürüldüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye’nin kuzeyinde, teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak’taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kamplarına yönelik gerçekleştirilen "Kış Kartalı Harekatı", terör örgütü PKK/YPG’de çözülmeyi hızlandırdı. Çöküşün önüne geçmek için masum insanlara yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG bunun bir örneği El Bab’ta gerçekleştirdi. 9 masum kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrasında teröristler, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine de taciz ateşi açtı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, söz konusu saldırıların ardından verilen karşılık sonucu Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Söz konusu operasyonun detaylarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları saldırılarının hemen ardından Barış Pınarı Bölgesi’ndeki 6 hedefe yönelik Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve havan atışları gerçekleştirdi. Fırtına obüslerinin de katıldığı cezalandırma atışlarıyla söz konusu hedefler tahrip edildi.

TSK unsurları, Fırat Kalkanı Bölgesi’nde belirledikleri 24 hedefi ise kara ateş destek vasıtalarıyla yaptıkları atışlarla vurdu. Böylece toplam 30 hedefe yapılan 100 civarında atışla 43 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bakanlık kaynakları, şehitlerin kanlarını hiçbir zaman yerde bırakmadıklarını, her saldırının hesabını sorduklarını, sormaya da devam edeceklerini vurguladı.