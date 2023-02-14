Mehmetçik enkaz kaldırma görevlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığının deprem bölgelerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma, geçici barınma alanı ve sahra hastaneleri zemin tesviyesi görevlerine devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimizin Hava İstihkâm İnşaat Tabur Komutanlıkları, tecrübeli personeli ve araç/iş makineleriyle Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma, geçici barınma alanı ve sahra hastaneleri zemin tesviyesi görevlerine devam ediyor” denildi.