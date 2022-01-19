Mehmetçik eksi 17 derecede görevine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de eksi 17 derece 3 bin 450 metre rakımda görevine devam eden Mehmetçiğin operasyon anına ilişkin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de eksi 17 derece 3 bin 450 metre rakımda görevine devam eden Mehmetçiğin operasyon anına ilişkin görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımında, “Metrelerce kara, dondurucu soğuğa, ayaza ve tipiye rağmen yüreğindeki Vatan ve Bayrak sevgisiyle içimizi ısıtan Kahraman Mehmetçik sağ olsun, var olsun” ifadelerine yer verildi.