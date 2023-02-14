Mehmetçik, depremzedeler için ekmek üretimine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tekirdağ’da konuşlu 95’inci Zırhlı Tugayının Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde ekmek üretimine ara vermeden devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tekirdağ’da konuşlu 95’inci Zırhlı Tugayımızın Mehmetçikleri, Sahra Fırın Ünitesi ile Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde ekmek üretimine ara vermeden devam ediyor" denildi.