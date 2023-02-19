Mehmetçik deprem bölgesinde yardımlarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay Lojistik Merkezi’nde afetzedeler için toplanan yardım malzemelerinin ulaşımına devam edildiğini duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere yardım malzemesi ulaştırılmak üzere kurulan Hatay Lojistik Merkezinde çalışmalar aralıksız sürüyor. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin farklı noktalarından deprem bölgesine gönderilen ayni yardımların sevkine ait görüntülere yer verdi.