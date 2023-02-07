Mehmetçik deprem bölgesinde asayişi sağlama görevi de gerçekleştiriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesindeki Mehmetçiğin ihtiyaç duyulan noktalarda asayişi sağlama görevi gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden Türk ordusunun arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra arama-kurtarma ekiplerinin daha iyi çalışabilmeleri için ihtiyaç duyulan noktalarda asayişi sağlama görevi de gerçekleştirdiğini duyurdu.