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Mehmetçik deprem bölgesinde asayişi sağlama görevi de gerçekleştiriyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesindeki Mehmetçiğin ihtiyaç duyulan noktalarda asayişi sağlama görevi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Asayiş 07.02.2023, 17:16
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesindeki Mehmetçiğin ihtiyaç duyulan noktalarda asayişi sağlama görevi gerçekleştirdiğini duyurdu.
MSB, sosyal medya hesabı üzerinden Türk ordusunun arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra arama-kurtarma ekiplerinin daha iyi çalışabilmeleri için ihtiyaç duyulan noktalarda asayişi sağlama görevi de gerçekleştirdiğini duyurdu.