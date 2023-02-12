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Mehmetçik deprem bölgesinde 19 binden fazla çadır kurulmasını sağladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin deprem bölgesinde 19 binden fazla çadır kurduğunu bildirdi.
Asayiş 12.02.2023, 12:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin deprem bölgesinde 19 binden fazla çadır kurduğunu bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetlerimizin helikopterleriyle köylere çadır ulaştırmaya ve kurmaya devam ediyoruz. Mehmetçik, bölgede 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladı” ifadelerine yer verildi.