Mehmetçik çocuklarla yakından ilgilenmeye devam ediyor

Mehmetçik Hatay’da depremden etkilenen çocukları mutlu edebilmek için onlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, “Gelibolu’da konuşlu 18’inci Mekanize Piyade Tugayının Komando Taburu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları, Hatay’da depremden etkilenen çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu edebilmek için onlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor” denildi.