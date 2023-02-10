Mehmetçik bölgede hem arama-kurtarma yapıyor hem de asayişe katkı sağlıyor

Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, aynı zamanda asayişe katkıda bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, aynı zamanda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda asayişe katkıda bulunarak çalışmaların emniyetli ve koordineli olarak yürütülmesine destek veriyor.