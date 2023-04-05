Mehmetçik, batan JOE-2 isimli ticari geminin personelini arama kurtarma faaliyetlerine destek oluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Finike’nin güneyinde batan JOE-2 isimli ticari geminin personelini arama kurtarma faaliyetlerine destek olduklarını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Finike’nin güneyinde batan JOE-2 isimli ticari geminin personelini arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn (TCG Giresun, TCG Gökova), 2 helikopter ve 1 deniz karakol uçağı ile destek oluyoruz” ifadelerine yer verdi.