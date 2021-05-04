Mehmetçik, Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist avında

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Mehmetçik teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor” ifadesi kullanıldı.