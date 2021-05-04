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Mehmetçik, Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist avında

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Mehmetçik teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Asayiş 04.05.2021, 14:57
Mehmetçik, Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist avında

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Mehmetçik teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor” ifadesi kullanıldı.
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